Мариуполь на карантине. К концу года от болезней могут погибнуть еще 10 тыс. жителей

ВОЗ готовится к возгоранию холеры в Мариуполе. Хотя пока об официально подтвержденных случаях болезни в городе оккупационные власти не говорят. Но городской голова Вадим Бойченко предполагает, что больные уже есть. Ведь в последние дни Мариуполь закрыт на въезд и выезд. Также оккупанты запретили людям купаться в море.

А в Ростове на Дону подготовили инфекционные отделения. Правда, только для своих военных. Поэтому без должного лечения из-за дизентерии и холеры могут погибнуть еще 10 тыс. мариупольцев до конца года.

Основной причиной развития инфекционных заболеваний в городе является отсутствие чистой воды. Россияне разбомбили городскую систему водоснабжения, очистки и канализации. С мая оккупанты пытаются дать воду в дома, но из-за разбитых после боев труб затапливает улицы, размывает могилы и стихийные свалки во дворах. Также усугубляет ситуацию жара.

– Люди набирают воду фактически из луж, или из каких-то технических люков. Они ее кипятят, но достаточно ли этого кипячения, чтобы убить эти бактерии, — подчеркнул депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.

Холера острая инфекция, распространяется через зараженную воду и продукты. В случае обнаружения больного нужно сразу изолировать, оказать медпомощь. Но в городе уцелела только одна больница, мариупольских медиков практически не осталось – уехали или погибли.

— Ситуация угрожающая, мы надеемся, что все же у кого-то из оккупантов хватит ума пустить в город если не украинскую сторону, то хоть международные организации, которые смогут как-то обуздать эпидемиологическую ситуацию, — говорит советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Инфекционисты говорят, единственное, как мариупольцы могут позаботиться о себе – кипятить воду, а все овощи и фрукты обдавать кипятком. Надеются, оккупанты все же будут пытаться обуздать инфекцию, чтобы она не распространилась в Россию.

Украинские же медики отмечают, что наши инфекционные больницы и лаборатории готовы во всех областях. Если вовремя выявить инфицированного, массового распространения холеры не будет.

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