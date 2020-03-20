Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Марлевая повязка вместо балаклавы: как бойцы ВСУ защищаются от коронавируса

Вместо балаклавы — марлевая повязка. Бойцы на передовой защищают Украину от оккупантов, а себя — от вируса.

Солдаты получили от Генерального штаба телеграмму с инструкцией, как уберечься от болезни: ограничение общения, ограничения собраний крупных подразделений и тому подобное.

Такие оговорки воинов не утруждают — говорят, что и не к таким средствам защиты привыкали. Шлем и бронежилет – повседневная одежда на войне. Правда, спасает от другой напасти — русского мира.

Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой снова применил тактику выжженной земли.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вирус будет распространяться: глава Минздрава Емец обратился к украинцам
Вирус будет распространяться: глава Минздрава Емец обратился к украинцам
Разумков рассказал о ситуации с коронавирусом среди депутатов
Разумков рассказал о ситуации с коронавирусом среди депутатов
В Боярке врачи просят помощи — не хватает масок, респираторов и костюмов
В Боярке врачи просят помощи — не хватает масок, респираторов и костюмов
Муж умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковска госпитализирован
Муж умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковска госпитализирован
Экономический кризис: как Украине избежать дефолта и какие потери принесет коронавирус
Экономический кризис: как Украине избежать дефолта и какие потери принесет коронавирус
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Минздрав будет лишать лицензий лаборатории, которые скрывают выявления Covid-19
Минздрав будет лишать лицензий лаборатории, которые скрывают выявления Covid-19
Футболисты Баварии Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с Covid-19
Футболисты Баварии Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка