Марлевая повязка вместо балаклавы: как бойцы ВСУ защищаются от коронавируса

Вместо балаклавы — марлевая повязка. Бойцы на передовой защищают Украину от оккупантов, а себя — от вируса.

Солдаты получили от Генерального штаба телеграмму с инструкцией, как уберечься от болезни: ограничение общения, ограничения собраний крупных подразделений и тому подобное.

Такие оговорки воинов не утруждают — говорят, что и не к таким средствам защиты привыкали. Шлем и бронежилет – повседневная одежда на войне. Правда, спасает от другой напасти — русского мира.

Подробнее в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг на передовой снова применил тактику выжженной земли.

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