Марлону Брандо могло бы быть 95! Оскар и какие роли играл

Его называют одним из величайших актеров кино и без преувеличения любимцем женщин – сегодня могло бы исполниться 95 лет Марлон Брандо. За полвека своей карьеры, кого он только не играл: революционера, римского военачальника, байкера, дона мафии и обычного работника. В то же время, личный мир актера, был не менее популярным и насыщенным событиями, чем на экране.

Только того, кто идет своей дорогой, никогда и никто не обгонит!

Харизматичный, скандальный и талантливый. Марлон Брандо всегда шел своей дорогой. Был хулиганом в школе, в кино работал официантом, продавцом в магазине, оператором лифта и простым земледельцем.

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А уже взрослым покорил женщин и зрителей всего мира. Фильм Трамвай желания считают именно тем, что раскрыл всю его харизму и мастерство.

Безупречный на экране, Брандо в жизни был скандалистом. Боролся за свои права, конфликтовал с режиссерами и операторами, специально опаздывал и задерживал съемочный процесс.

В личной жизни Брандо был таким же феерическим, как в кино. Друзей было немного, и славился характером непростым. Трижды женился. Имел одиннадцать детей. И целую кучу романтических отношений, сам говорил, что среди его избранниц была даже Мэрилин Монро.

К слову, история успеха Джастина Тимберлейка.

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