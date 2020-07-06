Мраморный сом в Украине: где разводят экзотическую рыбу и цена

Бывшая покинутая свиноферма в Хмельницкой области превратилась в акваферму для экзотического африканского сома. Сделать бассейны и разводить рыбу придумали руководители местного хозяйства.

Свое дело начали еще три года назад. Руководители тамошнего хозяйства поняли, что украинцев надо удивлять и лучше всего для этого подошел мраморный сом.

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Эту рыбу считают экзотической, а блюда из нее любят во всем мире. Владельцы аквафермы рассказывают, что даже дома можно вырастить эту очень вкусную рыбу.

Достаточно помещения с постоянной температурой в 28 градусов и огромный чан, где рыба сможет расти.

Однако на первой ферме сомов не остановились только на выращивании. Там изобрели даже несколько собственных рецептов вкусной колбасы из сома, которая уже продается в Украине.

Сом из Хмельницкой аквафермы стоит 75 грн за килограмм. Его могут удешевить и собственные корма, которые уже разрабатывают на ферме. Все для того, чтобы вкусным и полезным мясом рыбы могли насладиться как можно больше украинцев.

Уменьшение популяции рыбы в Украине

Из-за засухи большие проблемы имеют рыбные хозяйства. Некоторые говорят, что рыбы может не быть вообще. Потому что после бесснежной зимы ставки не могут на полную заполниться водой. Из-за маловодья рек размножение рыбы под серьезной угрозой, поскольку ей негде нереститься.

По утверждению ученых, 90% видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности — в том числе, щука, судак и сом. Из-за постоянной засухи Южный Буг за два последних года почти превратился в ручей. Поэтому и рыбное хозяйство сходит на нет.

В Украине осталось всего четыре государственные рыбные хозяйства. В прошлом году они выпустили в водоемы 15 млн штук малька, но это только 10% от потребности.

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