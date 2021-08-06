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Наташа Тарчевська |

Маршрутка по 40 грн: почему повышаются тарифы и улучшится ли комфорт

В Украине продолжается подорожание проезда в общественном транспорте. Больше всего это задело пригородные маршрутки — там цены поднялись на 5-6 гривен.

Тысячам граждан на дорогу с работы и домой приходится тратить до ста гривен ежедневно.

— Маршрутка сейчас 40 грн. Если вы подняли цены на проезд, повышайте зарплаты. Это несправедливо, — жалуется пассажирка из Львовщины.

В Виннице цены выросли с четырех гривен до восьми, такая же ситуация в Житомире.

— Топливо дорожает, запчасти. Масло тоже дорогое. Такая система, ничего не поделаешь, — объясняет один из водителей пригородной маршрутки.

Изменения тарифа в Мариуполе объясняют исключительно обновлением автопарка, ведь городские власти взяли в лизинг новые автобусы.

Между тем в Киеве цены на общественный транспорт практически не изменились. Выросла стоимость маршрутов из пригорода: чтобы добраться до столицы из Боярки, Ирпеня или Вишневого, пассажирам уже приходится платить 25-30 гривен.

По словам перевозчиков, на тарифы повлияли цены на топливо и пандемия коронавируса. Пассажиры пользуются транспортом утром и вечером, а в обеденное время автобусы почти пусты.

К сожалению, подорожание проезда вряд ли скажется на комфорте пассажиров — отсутствие кондиционеров, обшарпанные салоны и ржавые кузова никуда не денутся.

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