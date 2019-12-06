Машина времени дала юбилейный концерт в Киеве – как это было

В Киеве прошел концерт группы Машина времени, которому в этом году исполняется 50 лет. Поэтому музыканты сейчас в большом международном туре.

В Украине побывали уже в Кривом Роге, Запорожье, Киеве, впереди Одесса, а дальше Молдова. Основная тройка группы – Андрей Макаревич, Александр Кутиков и Валерий Ефремов не расстаются уже сорок лет. За это время создали десятки альбомов, сотни хитов.

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Лидер группы Андрей Макаревич не раз открыто говорил про поддержку Украины, считает Крым оккупированным. Еще летом 2014 года он побывал с благотворительным концертом в освобожденном Славянске и Святогорске.

Факты ICTV ранее писали о том, что My Chemical Romance анонсировал концерт.

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