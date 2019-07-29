Машины по окна в воде, проезды под мостами затоплены – непогода в Киеве

Жару выходных освежили ливни, грозы и шквалы. В Киеве после обеда короткий, но внезапный дождь с грозой буквально за 15 минут наделал много бед, машины по окна стояли в воде, проезды под мостами превратились в глубоководные реки.

Как всегда сточная канализация очень быстро забилась и вода текла везде бурным потоком, Киев встал в пробку. На некоторых участках машины не ехали, а просто плыли.

До станции метро Шулявская добраться без сапог – нереально. Большая вода за собой не просто несла мусор, но и разрушала мостовую. Все выглядело, как после минометного обстрела.

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Но самый большой коллапс – возле станции метро Дорогожичи. Автомобильный тоннель отремонтировали в прошлом году после очередного потопа. Но насосы, которые там стоят, не смогли вовремя откачать воду. Поэтому смельчаки, которые рискнули преодолеть стихийное озеро, очень пожалели.

Ровно год назад, на этом же месте была аналогичная ситуация. Но тогда чиновники убеждали: по трансформатору ударила молния и насосы выключились. Тогда же во всех проблемах столичная мэрия обвинила небесную канцелярию. Но пообещали, что больше в столице такого не повторится.

В КГГА заявили, что последствия ликвидируют почти 250 спасателей. Прежде всего они должны откачать воду из переходов и подземки. А еще убрать десятки деревьев. Потому что во время ливня ветер в некоторых районах вырывал их с корнем. Пока в мэрии анализируют последствия непогоды и обещают впоследствии сообщить о ее масштабах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ураган и ливень сорвали выпускной бал в Измаиле.

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