Маска и позитивные тона: модные тренды и цвета весны-лета 2021

Серый и желтый является основным трендом сезона весна-лето 2021 года. Такой противоречивый тандем выбрал американский институт цвета Pantone.

Психологи уверяют, что такое сочетание символизирует силу и позитивный настрой, которых так не хватает людям во время пандемии.

– Желтый – цвет надежды и перспективы. Он способен лечить депрессию и направлять человека к цели, – объясняет психолог Татьяна Ровная.

Женщинам эксперты советуют обязательно иметь в гардеробе широкие штаны, а мужчинам – не избегать оранжевых и красных оттенков, а также комбинировать жакеты и брюки с футболкой или рубашкой того же цвета.

Помимо прочего, модными цветами весны-лета 2021 года будут нейтральные оттенки хаки, фиолетовый и розовый.

Отдельный акцент следует сделать на детали, привлекают внимание. Несомненным трендом уже второй год подряд остается маска.

– Можно иметь минимум гардероба, дополнять все масками, и будет абсолютно разное настроение, – уверяет дизайнер Дарья Донец.

Дань карантинному гардероба, к которому все успели привыкнуть еще прошлой весной, – спортивные полудомашние штаны.

– Еще пять лет назад такой стиль существовал отдельно. Но сейчас все из дома ушло на улицу. Бум пижам. Все хотят только этого, – рассказывают об изменении предпочтений дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова.

И несмотря на все это, специалисты советуют не углубляться в модные тенденции, а решать самостоятельно, кто вы и что хотите выразить своей одеждой и образом жизни.

Модные цвета весны-лета 2021

15 марта Институт цвета США Pantone утвердил восемь основных оттенков, а также сформировал так называемый Летний букет и подборку трендовых цветов под названием Пьянящие.

Подробнее ознакомиться с модными цветами весны-лета 2021 года можно в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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