Маска в общественном транспорте: где украинцы нарушают правило чаще всего

Несмотря на усиление карантина в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, украинцы продолжают пренебрегать средствами безопасности и находятся в общественном транспорте без масок.

Чаще всего нарушают правила в пригородных электропоездах, немного лучше ситуация в маршрутках и поездах дальнего следования.

Водители, кондукторы и проводники в общественном транспорте следят за соблюдением масочного режима, но слушают их далеко не все.

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Ситуацию может изменить закон, согласно которому, за отсутствие и неправильное ношение маски будут наказывать штрафами. Нарушителям грозят денежные взыскания от 170 до 255 грн.

Штрафы за отсутствие маски

5 ноября Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины принял проект закона №3891, которым предложил штрафовать за отсутствие маски.

6 ноября Рада поддержала документ.

От чего будет зависеть сумма штрафа за отсутствие маски, читайте на Фактах ICTV.