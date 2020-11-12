Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Маска в общественном транспорте: где украинцы нарушают правило чаще всего

Несмотря на усиление карантина в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, украинцы продолжают пренебрегать средствами безопасности и находятся в общественном транспорте без масок.

Чаще всего нарушают правила в пригородных электропоездах, немного лучше ситуация в маршрутках и поездах дальнего следования.

Водители, кондукторы и проводники в общественном транспорте следят за соблюдением масочного режима, но слушают их далеко не все.

Читайте: В Киеве пассажир метро напал на полицейского из-за замечания касательно маски

Ситуацию может изменить закон, согласно которому, за отсутствие и неправильное ношение маски будут наказывать штрафами. Нарушителям грозят денежные взыскания от 170 до 255 грн.

Штрафы за отсутствие маски

5 ноября Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины принял проект закона №3891, которым предложил штрафовать за отсутствие маски.

6 ноября Рада поддержала документ.

От чего будет зависеть сумма штрафа за отсутствие маски, читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,

По теме

Делаем все, чтобы получить вакцину от Covid-19 одними из первых — Зеленский
Делаем все, чтобы получить вакцину от Covid-19 одними из первых — Зеленский
Правительство обнародовало постановление о карантине выходного дня
Правительство обнародовало постановление о карантине выходного дня
Пребывание Зеленского в Феофании — как работает больница
Пребывание Зеленского в Феофании — как работает больница
Львов, Одесса и Славянск: какие города не будут внедрять карантин выходного дня
Львов, Одесса и Славянск: какие города не будут внедрять карантин выходного дня
52 млн больных, вспышка в Раде и Европарламенте — коронавирус в Украине и мире 12 ноября
52 млн больных, вспышка в Раде и Европарламенте — коронавирус в Украине и мире 12 ноября
Коронавирус в КСУ: судьи переходят на дистанционную работу
Коронавирус в КСУ: судьи переходят на дистанционную работу
Из-за вакцины против Covid-19 цены на нефть растут четвертый день подряд
Из-за вакцины против Covid-19 цены на нефть растут четвертый день подряд
Чувствую себя хорошо: больной коронавирусом Зеленский обратился к украинцам
Чувствую себя хорошо: больной коронавирусом Зеленский обратился к украинцам
Вверх Вверх
Вверх