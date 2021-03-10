Масочный скандал в Германии: двух депутатов обвиняют в лоббировании контрактов

В Германии двух депутатов из правящей коалиции ХДС-ХСС обвиняют в лоббировании контрактов на закупку медицинских масок на сотни тысяч евро.

Один из депутатов уже сложил мандат, второй отказался это делать, но заверил, что на следующих выборах не будет баллотироваться.

Между тем немецкие СМИ предполагают, что в лоббировании контрактов на маски могло участвовать больше депутатов.

Скандал, очевидно, собьет рейтинги ХДС-ХСС на федеральных выборах, назначенных на сентябрь, где впервые за много лет Ангелы Меркель не будет среди кандидатов на пост канцлера.

В Германии продлили локдаун по всей стране до 28 марта, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни.

Подробнее о продлении локдауна в Германии читайте в материале Фактов ICTV.

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