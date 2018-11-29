Маскируют снайперов пулеметными выстрелами: схема вражеских действий на Донбассе
Около полудня по позициям бойцов ООС на Донбассе заработали пулеметы. Боевики отвлекали украинских армейцев, когда с другой точки начал работать снайпер. У украинских военных один раненый.
Схема обстрела стандартная, чтобы армейцы не засекли, откуда бьет снайпер, террористы замаскировали звуки под пулеметные выстрелы.
В последние дни террористы пытаются восстановить обострения на Горловском направлении. Если раньше били по украинским опорникам ночью, теперь и днем, и с больших запрещенных калибров.
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Получасовой бой и адекватный ответ заставила врага замолчать. Однако напряжение под Горловкой не уменьшилось.
Вчера Факты ICTV писали, что враг активизировался возле Новолуганска.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!