Маски и бесконтактный градусник – как измеряют температуру на КПВВ в зоне ООС
26 февраля погиб один наш военный – он подорвался на неизвестном устройстве. Еще двое ранены.
Боевики открывали огонь 10 раз, в частности – из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Вблизи Марьинки дважды били из миномета калибра 120 мм. Неспокойно было и недалеко Павлополя, Авдеевки и Новотошковского. Там враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
На линии разграничения пограничники усилили меры безопасности. С сегодняшнего дня на всех КПВВ людям, которые прибывают на подконтрольную Украины территорию, начали измерять температуру.
Подробнее смотрите в сюжете Татьяны Ураловой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит температурный скрининг на границе Украины.