Маски и бесконтактный градусник – как измеряют температуру на КПВВ в зоне ООС

26 февраля погиб один наш военный – он подорвался на неизвестном устройстве. Еще двое ранены.

Боевики открывали огонь 10 раз, в частности – из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Вблизи Марьинки дважды били из миномета калибра 120 мм. Неспокойно было и недалеко Павлополя, Авдеевки и Новотошковского. Там враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

На линии разграничения пограничники усилили меры безопасности. С сегодняшнего дня на всех КПВВ людям, которые прибывают на подконтрольную Украины территорию, начали измерять температуру.

Подробнее смотрите в сюжете Татьяны Ураловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит температурный скрининг на границе Украины.

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