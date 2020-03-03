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Маски не защищают: 4 правила, как уберечься от коронавируса

В МЗ отмечают, что медицинские маски от коронавируса не защищают. И призывают украинцев обратить внимание на другие средства защиты. А правительство даже запустило специальный сайт с информацией о болезни.

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун не раз напоминает – сохраняйте спокойствие, помогайте друг другу и учитывайте здравый смысл.

Помните, что информационная гигиена, критическое мышление и здравый смысл вносят весомый вклад в уменьшение распространенности опасных болезней.

Простые правила спасают жизни. Поэтому врачи напоминают – часто и тщательно мойте руки с мылом в течение 20-30 секунд. Если такой возможности нет, используйте антисептик для рук с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, особое внимание уделить ногтям.

Не прикасайтесь грязными руками глаз, носа или рта – именно через слизистые происходит заражение. Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпами. Вирус не циркулирует в воздухе, поэтому традиционные аптечные маски не является панацеей против болезни.

Факты ICTV ранее писали о том, чем похожи грипп и коронавирус, и что опаснее для украинцев.

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