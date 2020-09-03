Массовая вакцинация украинцев: рекомендации врачей и что поможет от Covid-19

Врачи призывают людей вакцинироваться от обычного гриппа. Ведь если организм его подхватит — ослабеет и будет очень уязвим для коронавриуса.

Пока вакцины от коронавируса нет, важно обезопасить себя от других недугов. С началом эпидемии уровень вакцинации в Украине и во всем мире упал. Сейчас пытаются наверстать упущенное.

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В прошлом году от гриппа привито примерно 300-400 тыс. украинцев, в этом году Минздрав хочет увеличить показатель — до 1,5 млн. А также — закупить за государственные средства вакцины для групп риска, в частности, врачей и учителей. Остальным желающих придется приобрести препарат за свой счет.

Кроме коронавируса и гриппа, никуда не исчезли корь, коклюш, полиомиелит. В столичной поликлинике — сейчас очереди на плановую вакцинацию. После нескольких месяцев тревожного затишья, люди наконец снова прививаются.

После прошлогодней вспышки кори, в Украине снова фиксируют сотни случаев заражений. В Центре общественного здоровья говорят, что это еще не все угрозы.

От коклюша, дифтерии и столбняка ныне вакцинировали половину целевой группы и до конца года есть шанс выйти на показатели прошлого года, а это чуть более 80%. А вот от кори, скорее всего, уже не успеют прививать даже как в 2019 году.

Медики призывают не медлить и сделать все необходимые прививки. Подготовиться надо и больницам — чтобы придя на вакцинацию, люди не подхватили коронавирус.

Советы медиков по профилактике от коронавируса

Медики предостерегают украинцев от самолечения. Ведь многие сейчас скупают лекарства в аптеках впрок и для профилактики. Особенно осторожными следует быть с антибиотиками — не употреблять их без назначения врача.

Когда эпидемия коронавируса только началась, украинцы сметали с аптечных полок мешки с медикаментами. Больше всего брали противовирусные, жаропонижающие, витамины, цинк и антибиотики.