Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Массированная атака на Херсонскую область | Залужный в Авдеевке | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Результаты разговора Зеленского с Байденом.
— Обращение Байдена о важности помощи Украине и Израилю.
— Залужный посетил Авдеевское направление.
— История 19-летней девушки, которая стала боевым медиком.
— Массированный обстрел Херсонской области.
— Восстановление Николаевской области.
— Оккупанты раздают отобранное жилье украинцев.
— Приговоры для предателей.
— Грибник в Житомирской области нашел состав БК.
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