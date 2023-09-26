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Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Мощный взрыв прогремел в Николаеве – что известно;

— оккупационные власти в Севастополе официально объявили воздушную тревогу — в городе работала ПВО;

— первый ликвидированный военачальник столь высокого ранга – ССО подтвердили существенные потери врага;

— Владимир Зеленский поблагодарил США за получение танков Абрамс – сколько их прибудет еще;

— Россияне атаковали Херсонщину – погибли двое мужчин и одна женщина;

— Одна из самых массированных атак россиян на Одессу – какие последствия;

— глава Независимой международной комиссии ООН Эрик Месе обнародовал новые факты военных преступлений россиян на оккупированных территориях;

— В Виннице общественная организация адаптирует бойцов, потерявших зрение на войне – как все происходит;

— в оккупированном городе Сорокино в Луганской области уничтожен склад боеприпасов оккупантов;

– Половину дров от потребности страны уже нарезали лесорубы – сколько планируют заготовить.

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