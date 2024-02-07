Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
МАССИРОВАННАЯ атака на УКРАИНУ: уже известно о 5 ПОГИБШИХ | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
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