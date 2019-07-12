Массовое отравление на базе отдыха Медик-2 в Одесской области: причина и состояние детей

Полсотни детей попали в больницу в Одесской области. Дети приехали отдыхать на базу отдыха из Киевской области в Сергеевку.

У детей начали появляться под вечер тошнота, слабость и температура.

По словам родителей, администрация базы собственными силами пыталась лечить детей, впрочем количество больных постепенно увеличивалось. Всего за ночь госпитализировали 46 ребят в возрасте от 9 до 17 лет.

Позже врачи госпитализировали еще пятерых детей. У них взяли все необходимые анализы и по предварительным данным – это пищевое отравление. Сейчас состояние здоровья больных почти нормализовалось.

Читайте: 2 месяца в коме и смерть. Последствия отравления девочки в лагере Славутич

Испуганные родители уверены, что причиной расстройства желудка стала еда. Однако администрация базы отдыха с этим не согласна.

Родители постепенно съезжаются в больницы и забирают детей домой. На базу отдыха Медик-2 возвращаться не хотят. Причины массового отравления расследуют работники Госпотребслужбы.

Результаты анализов будут известны только в воскресенье, а тем временем на реабилитацию детей необходимо от 3 до 5 дней.

К слову, Факты ICTV рассказывали о массовом отравлении во Львове.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.