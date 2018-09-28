Массовое отравление в Макеевке: кто виноват и почему “власть” “ДНР” все скрывает

Массовое отравление водопроводной водой в оккупированной Макеевке. Количество отравившихся местная “власть” скрывает.

Людям запретили этой водой даже мыть посуду и кухонные поверхности. Марганец, которым дезинфицировали воду, осел на внутренних поверхностях труб. Решить проблему может только полная их замена. Но денег на это у оккупантов нет, поэтому в “ДНР” трубы просят, как гуманитарную помощь от России.

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Вода в кранах жителей мутная и с запахом из-за изношенности сетей. Однако донецкие главари своей версии удивили. Люди отравились, потому что на фильтровальных станциях закончился хлор.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке (Донецкая область) произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 21:38



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