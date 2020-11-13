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Массовое тестирование на Covid-19 в Украине: нужно ли и сколько будет стоить

На прошлых выходных Словакия уже второй раз провела массовое тестирование населения. Граждан обследовали быстрыми тестами на антиген в два этапа.

По предварительным подсчетам, положительный результат получили 1% жителей, вирус у них протекал бессимптомно. О том, стоит ли подобную инициативу внедрять в Украине, продолжаются дискуссии.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это очень дорого. Словакии с населением 5,5 млн человек тестирование обошлось в €43 млн.

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Министерство подсчитало, что протестовать украинцев будет стоить ориентировочно 120 млрд грн. К тому же есть вероятность погрешности тестов на антиген.

Однако активисты провели свои подсчеты, и у них получилось значительно меньше — 4,5 млрд грн.

В Украине отменяют плановые операции

Украинские больницы прекращают проведение плановых операций. Врачи будут оказывать помощь только больным коронавирусом и ургентным пациентам.

Об этом сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач страны.

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