Массовое тестирование и выявление всех контактных: как во Франции преодолевают Covid-19

Франция входит в топ-10 лучших систем здравоохранения в мире и в частности благодаря государственной системе социального страхования Асюранс Малади, которая покрывает практически все расходы на лечение коронавируса, включая бесплатный тест.

В компании также узнают о всей информации у больного – с кем он контактировал и где был. Это все заносят в специальную программу. Однако не все французы рады расспросами, некоторые отказываются от самоизоляции, другие же вообще не отвечают на звонки.

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Во Франции еженедельно 1,2 млн людей делают тест на коронавирус. Но если с совершеннолетними проблем нет, то с детьми ситуация другая. Французские медики говорят, что нет никаких подтверждений, что дети переносят вирус, а потому начальные классы в государстве работают в обычном режиме. Единственное правило – если в одном классе три случая заболевания у детей из разных семей, то класс закрывают на семь дней.

Однако даже такие меры не спасают от коронавирусных вспышек. Накануне во Франции обнаружили почти 19 тыс. больных в сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии. В Лионе объявили высший уровень опасности.

Однако французское правительство не спешит переходить на жесткий карантин, а отмечает, что гражданам придется научиться жить с болезнью. Иначе локдаун убьет экономику страны.

Кроме того, ситуация с коронавирусом обостряется не только в Украине, где 8 октября обнаружили более 5 тыс. новых случаев, но и в мире.