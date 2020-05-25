Массовое убийство на Житомирщине: стрелка отправят на психиатрическую экспертизу

Подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской области отправят на психиатрическую экспертизу. Речь идет о расстреле семерых мужчин 22 мая. В преступлении подозревают Анатолия Захаренко — арендатора местного пруда, возле которого и произошло убийство.

Напомним, компания отдыхала возле водоема, восемь экс-атошниникв и волонтеров дружили с Захаренко уже 10 лет. Ночью арендатор пруда поссорился с двумя друзьями и застрелил их, а потом пострелял и ты, кто уже отдыхал в палатке.

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