Массовое убийство на Житомирщине: стрелку избрана мера пресечения

Два месяца содержания под стражей без права внесения залога — Анатолию Захаренко избрана мера пресечения. Судья полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Обвиняемый в расстреле семерых человек на Житомирщине, по словам следователей, ранее привлекался к административной ответственности за хранение оружия. Заседание проходит с усиленными мерами безопасности — в зал мужчину доставили под конвоем в бронежилете и защитной каске.

Чтобы избежать самосуда, его показания судьи слушали в закрытом режиме. Здание суда охраняют почти полсотни копов. Сам Захаренко заявил, что это была самооборона и не он брался за оружие первым.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Геращенко назвал предварительный мотив массового убийства на Житомирщине.

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