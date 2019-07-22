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Массовые обыски в Кабмине, ГПС и ГФС – причина

Укроборонпром снова в центре скандала. Силовики установили факт хищения почти семи миллионов долларов США в оборонной сфере.

Сейчас идут массовые обыски в Кабмине, Госпогранслужбе, Государственной фискальной службе, а также на предприятии Укроборонпрома – Спецтехноэкспорт.

Читайте: В главном управлении ГФС Днепропетровщины ГБР и СБУ провели обыск

Контрразведки, СБУ и Генпрокуратура изымают документы и предметы для доказательной базы. Семь миллионов долларов украли при заключении контракта с иностранной компанией на поставку пограничникам подвесной системы раннего обнаружения.

Открыто уголовное производство и сейчас идут активные следственные действия.

К слову,

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