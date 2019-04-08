Массовые увольнения полицейских: причина и что делает руководство

Из восьми сотен львовских патрульных первого набора, половина уже написали заявления на увольнение – по собственному желанию. Кривая буква закона, связывает руки, а также низкие зарплаты и сверхурочные нагрузки заставляют копов искать счастья в других профессиях.

Причины разные, результат один – увольнение. Лилия пошла в новую полицию одной из первых. Собственный бизнес женщина поменяла на темно-синюю форму. Но уже через два года женщина положила рапорт на стол. Говорит, правоохранители не защищены перед экстремальными ситуациями, которые происходят часто.

Авария, машина – вдребезги, а у водителя – всего несколько сломанных пальцев. Спасли подушки безопасности. Полицейские признаются, таких стрессовых ситуаций у них с десяток ежедневно.

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Работать за идею, не получая обещанного, трудно, признается активистка Наталья. Она с коллегами отбирала полицейских 2015 года. Говорит, тогда копы готовы были работать сверхурочно.

– 10 тысяч, а с этого года – 12 тысяч зарплата патрульного, наверное, это средняя зарплата. Но для меня она слишком низкая, – признаются патрульные.

К слову, на улицы Киева вышли мобильные патрули быстрого реагирования.

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