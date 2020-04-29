Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Массовые увольнения впереди: как будут работать предприятия, когда снимут карантин

Еще несколько месяцев назад на Чертковском филиале японско-немецкой компании кипела работа. Там изготавливают кабели для автомобилей концерна Volkswagen. В Украине предприятие работает уже 14 лет, имеет 4 завода — в Тернополе, Черновцах, Хмельницком и Черткове.

На закупку масок и перчаток потратили несколько миллионов гривен. Но это копейки по сравнению с потерями от простоя. Из почти семи тысяч работников ныне ходят на работу чуть больше тысячи. На предприятии организовали контроль и температурный скрининг. В помещении — максимальная защита и дистанция.

Из-за пандемии экономисты прогнозируют снижение спроса на машины. Немецким автопроизводителям придется сократить производство на 10-15%. Заказ в Украине также уменьшится. Даже при самых оптимистичных прогнозах на предприятии придется уволить тысячу человек.

Подробнее о работе предприятий в Украине во время карантина смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выживает ресторанный бизнес на карантине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что такое общественное место, где нужно носить маски — объяснение Минрегиона
Что такое общественное место, где нужно носить маски — объяснение Минрегиона
Без избытка пищи и внимания. Как проводить карантин с домашними животными
Без избытка пищи и внимания. Как проводить карантин с домашними животными
Бойцам ООС волонтеры передали почти 10 тыс. масок, а дипломаты — часть зарплат
Бойцам ООС волонтеры передали почти 10 тыс. масок, а дипломаты — часть зарплат
Сильпо запустило доставку продуктов на дом в больших городах и областных центрах
Сильпо запустило доставку продуктов на дом в больших городах и областных центрах
Во Львове с 12 мая заработают летние площадки ресторанов
Во Львове с 12 мая заработают летние площадки ресторанов
Кайли Дженнер похвасталась пикантными фото в бассейне
Кайли Дженнер похвасталась пикантными фото в бассейне
Ослабление карантина: в Польше анонсировали открытие торговых центров
Ослабление карантина: в Польше анонсировали открытие торговых центров
Украина открывает 872 продуктовых рынка — список требований
Украина открывает 872 продуктовых рынка — список требований

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка