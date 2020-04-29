Массовые увольнения впереди: как будут работать предприятия, когда снимут карантин

Еще несколько месяцев назад на Чертковском филиале японско-немецкой компании кипела работа. Там изготавливают кабели для автомобилей концерна Volkswagen. В Украине предприятие работает уже 14 лет, имеет 4 завода — в Тернополе, Черновцах, Хмельницком и Черткове.

На закупку масок и перчаток потратили несколько миллионов гривен. Но это копейки по сравнению с потерями от простоя. Из почти семи тысяч работников ныне ходят на работу чуть больше тысячи. На предприятии организовали контроль и температурный скрининг. В помещении — максимальная защита и дистанция.

Из-за пандемии экономисты прогнозируют снижение спроса на машины. Немецким автопроизводителям придется сократить производство на 10-15%. Заказ в Украине также уменьшится. Даже при самых оптимистичных прогнозах на предприятии придется уволить тысячу человек.

Подробнее о работе предприятий в Украине во время карантина смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выживает ресторанный бизнес на карантине.

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