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Массовый пикет в Минске: люди вышли в поддержку конкурента Лукашенко на выборах

Беларусь готовится к президентским выборам — их решили не переносить из-за пандемии коронавируса. Голосование — 9 августа. А сейчас бушуют страсти.

Накануне в Минске прошел массовый пикет — сотни людей вышли на улицы на акцию протеста — образовали многокилометровую живую цепь. Демонстрировали солидарность с оппозиционным кандидатом в президенты, бывшим руководителем банка Виктором Бабарико, которого задержали.

Инкриминируют неуплату налогов, давление на свидетелей и сокрытие доказательств ранее совершенных преступлений. Белорусы считают, что на самом деле преследование имеет политическую подоплеку. Акция 18 июня прошла мирно. По прибытии автозаков люди начали расходиться.

Читайте: Лукашенко против майданов: ОБСЕ осудила задержания активистов перед выборами

В начале месяца независимые белорусские СМИ провели опрос: Лукашенко готовы поддержать от 3% до 6% респондентов. После публикации, чиновники настойчиво рекомендовали интернет-изданиям больше не проводить предвыборных голосований.

Стать кандидатом в президенты Беларуси можно собрав 100 тыс. подписей в свою поддержку. Сейчас такой сбор именно продолжается. Заявки в Центризбирком подали 55 претендентов. Впрочем, реальных соперников у Лукашенко немного. Задержанный Бабарико — один из них. Также популярны жена заключенного блогера Сергея Тихановского Светлана, и прогрессивный чиновник Валерий Цепкало.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне президентских выборов решил отправить в отставку действующий состав правительства. Предложения по новому составу правительства обсуждены 3 июня.

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые пикеты, на которых собирают подписи за выдвижение кандидатами в президенты жены известного блогера Сергея Тихановского – Светланы Тихановской, а также других оппозиционеров.

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