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Масштабное наводнение в России: семеро погибших, девять пропали без вести

В Иркутской области России продолжается масштабное наводнение.

Погибли по меньшей мере 7 человек, 9 считаются пропавшими без вести. Еще более 150 пострадавших – в больницах. Среди них 35 детей.

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Из наиболее пострадавших районов эвакуировали более тысячи человек. Причиной затопления стали дожди. Реки – и так переполненные талой водой с гор – вышли из берегов. Серьезно повреждена инфраструктура.

Только дорогам наводнение нанесло ущерб более чем на $12,5 млн, сельскому хозяйству – более чем на $4,5 млн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о последствиях наводнений на Закарпатье.

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