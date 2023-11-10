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Масштабный пожар в Виннице | Эвакуация украинцев из сектора Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023

— Массированный обстрел Херсонской области: есть погибший.

— Увольнение Роботиного: воспоминания военных.

— Эвакуация украинцев из сектора Газа.

— Реакция ЕС на удар РФ по судну Либерии.

— Операция Израиля в секторе Газа.

— Масштабный пожар в Виннице.

— Релокация предприятий в Калуше.

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