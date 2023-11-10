Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Масштабный пожар в Виннице | Эвакуация украинцев из сектора Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
— Массированный обстрел Херсонской области: есть погибший.
— Увольнение Роботиного: воспоминания военных.
— Эвакуация украинцев из сектора Газа.
— Реакция ЕС на удар РФ по судну Либерии.
— Операция Израиля в секторе Газа.
— Масштабный пожар в Виннице.
— Релокация предприятий в Калуше.
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