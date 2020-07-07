Масштабные лесные пожары в Турции: перекрыт пролив Дарданеллы, людей эвакуируют

Крупный лесной пожар разгорелся в европейской части Турции. В регионе приостановили движение судов в Дарданеллах. Информации о пострадавших пока нет.

Пламя подошло к жилым домам. Жителей двух поселков эвакуировали. С огнем борются несколько сотен пожарных. Причину возгорания устанавливают.

Также масштабные пожары происходят и в Сибири. Первая волна была в 2019 году. В июне 2020 года Сибирь охватила вторая волна лесных пожаров. По состоянию на начало июля, огонь охватил уже более 3 млн гектаров.

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