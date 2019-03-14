Корабль приготовился к бою: провокация РФ во время учений на Азове

Масштабные учения прошли в Азовском море. Украинские моряки отбили возможную агрессию врага. Кстати, российский пограничный корабль провоцировал наших воинов. Сначала стоял на дрейфе, а затем приблизился к нашим водам и срочно приготовился к бою.

По легенде, враг с севера сослал диверсантов и пытается захватить аэродром. Несколько минут – и вертолеты уже в небе. Врага уничтожено. Вертолеты приземляются.

Следующий пункт назначения – Мариуполь. Малые бронированные катера отправляются из порта, там Россия в разы повысила свою активность.

В открытом море начинаются учения. Пара тех же МИ-24, которая отражала атаку у аэродрома, помогает в море.

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Все цели поражены. Экипажи украинских судов отработали на отлично. И когда они уже возвращались, дорогой снова подстерегал российский корабль. Он дрейфовал, но потом резко попытался приблизиться к ним и спровоцировать.

Проверяет оружие, будто играет мышцами. В море могла произойти очередная международная провокация, но украинские катера становятся в боевой порядок и русские уходят.

Россия всячески демонстрирует свое присутствие в Азовском море. Но Кремль должен помнить: Украина готова ответить.

К слову, Посейдон-19: как проходят учения НАТО в Черном море.

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