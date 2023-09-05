Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Проверки подняли шум, стала очевидной необходимость стратегически изменять систему в целом и избавляться от ручного режима. А еще помнить, что виноваты не только военные и врачи, но и те, кто носил взятки и убегал от совести.

Все началось с бывшего военкома Одесчины Борисова, он попал под прицел журналистов Украинской правды, а затем и ГБР. В конце концов его заподозрили в незаконном обогащении на 188 млн. Элитное имущество записывал на семью. В настоящее время он в СИЗО и от сотрудничества отказывается.

— Сейчас ГБР активно работает с НАПК. Недавно директор ГБР подчеркнул, что бюро сотрудничает со службой внешней разведки, чтобы они помогли доказать, что это имущество за границей действительно принадлежит семье, — говорит советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

После этого началась волна проверок. Сотни обысков в центрах комплектования и врачебных комиссиях по всей стране. Тысячи медицинских дел оказались под вопросом из-за коррупции.

ГБР, СБУ, Нацполиция и прокуратура ежедневно сообщают о новых разоблачениях коррупционных схем, к которым причастны работники ТЦК, военно-медицинских комиссий, многочисленные посредники и сами уклоняющиеся. От 1 до 10 тыс. долларов берут за услуги по уклонению от военной службы. Но каждый разоблаченный случай обещают расследовать и доказывать в суде. От самого высокого до самого мелкого участника.

В Киевской области подозрение получила глава одной из ВВК. Она давала липовые справки о непригодности. Ранее главам нескольких ВВК в самой столице тоже объявили о подозрениях. А еще раньше военкома Голосеевского района поймали на коррупционной схеме.

В Черниговской области глава одного из городских ЦПАУ с сообщниками помогали призывникам получить разрешения на выезд за границу. Заработали в условиях полномасштабной войны около 4 млн грн.

2,5 тыс. просил полицейский с Хмельниччины с уже мобилизованного мужчины. Обещал решить вопрос.

Всего по итогам многочисленных проверок возбуждено 112 уголовных производств. 15 обвинительных актов уже в суде. Каждая история исследуется, чтобы разоблачить всю цепь и всех участников.

— В этих уголовных производствах даже по факту подозрения будет проводиться и дальше досудебное расследование, чтобы установить всю цепь: от заказчика до непосредственного исполнителя, который ставил подпись, — рассказывает советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Коррупция и превышение полномочий в войну возмущает украинцев. Потому что, получается, одним дают путевки на фронт, другим – за границу. Еще месяц назад по результатам проверок президент поручил уволить всех областных военкомов.

— Цинизм повсюду одинаков: незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время правоохранители напоминают, за взятку ответственен не только тот, кто берет, но и тот, кто дает. За это грозит четыре года. Так что если докажут, что военнообязанного списали за деньги, будет отвечать и уклоняющийся. На эту тему говорили и на последнем заседании СНБО.

– Почти в 90 случаях был один и тот же диагноз – они записывали на автомате. Все это проверят. Если доказывает соответствующий орган, что было совершено соответствующее преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут известны, с фамилиями тех, кто получил от них такую ​​помощь, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Власти обещают, если докажут преступление незаконно уехавших призывников, их экструдируют. Однако эксперты уверены, что это маловероятно. Тех, кто в Украине, действительно можно повторно проверить. Стратегически улучшит ситуацию только единая цифровая система, где будут подтягиваться данные по всем ТЦК, ВВК и больницам. И можно будет увидеть состояние здоровья человека в течение жизни. Однако это займет даже не несколько месяцев.

— Пока не будет этой интегрированной автоматизированной системы, которая дает возможность это отследить, пока будут такие вещи, потому что коррупция, как правило, осуществляется там, где есть ручной режим, например, можно взять личное дело и вообще спрятать. Другим вообще можно выписать справки о состоянии здоровья и непригодности, – говорит адвокат Дмитрий Йовдий.

В то же время в Минобороны, которое и взялось решить проблему цифровизации, уверяют, что все будет гораздо быстрее. Возможно, даже этой осенью.

— Я думаю, мы на осень выйдем в подход к цифровизации. Обмен данных будет со всеми ведомствами, держащими реестры. Это МИД с Минюстом, МВД, Пограничной службой, Минсоцполитики, – сказал уже экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

Чтобы восстановить доверие к ТЦК, по убеждению юристов, кроме цифровизации, нужно начать наконец кампанию по поощрению службы, прекратить применение силы к военнообязанным. Но и украинцам стоит понять – страны не будет, если ее не защитить, российская ИПСО тоже раскручивает эту тему. А служба во время войны – это не выбор, а почетная обязанность.

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