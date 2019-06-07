Масштабные наводнения в Сербии: затоплены 300 домов и 13 мостов, есть погибший

В Сербии – масштабные наводнения. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за обильных дождей – разлились реки. Больше всего пострадал центр страны. В частности, город Трстеник. Там погиб 60-летний мужчина. Подтоплены 300 домов, 13 мостов и несколько дорог.

Залило 3 тысячи гектаров полей. Синоптики в ближайшее время прогнозируют новые осадки.

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Объявлен красный, высший уровень опасности.

Напомним, что 7 июня в западной Украине, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской областях ожидается ухудшение погодных условий.

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