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Факты / Видео / Украина

Масштабные пожары в Украине. Почему люди продолжают жечь мусор и траву

Уже вторую неделю по Украине распространяется эпидемия огня. Вонь от пожаров на Житомирщине сейчас слышна даже в южных регионах страны. А воздух из зоны отчуждения движется на западные регионы Киевской области. В Гидрометцентре успокаивают, что воздух в столице хоть и грязный, и вонючий, но радиация — в норме.

Между тем, полиция ищет тех, кто, несмотря на запреты, палит траву и провоцирует пожары. До сих пор тлеют пожарища в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, а 23 апреля снова запылало на Киевщине. В Бородянском районе возле села Красный угол сгорело сразу 2 гектара поля. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Факты ICTV писали о том, почему пожар в зоне отчуждения не удается потушить и кто может помочь.

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