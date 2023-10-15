Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Масштабное наступление на Авдеевку, а Пентагон собирает сил.. | Новости Факты ICTV за 15.10.2023
— Оккупанты бросили силы на штурм Авдеевки — удастся ли захватить город
— Лиман, Мелитополь, Купянск: что происходит на важных участках фронта
— В Херсоне раздался мощный взрыв: что известно
— Николаевские волонтеры вывозят людей из Херсона
— Коридор из Сектора Газа: договорятся ли страны об эвакуации людей
— США отправляют второй авианосец к побережью Израиля: ситуация обостряется?
— Парламентские выборы в Польше – что может измениться для Украины
— Служение Богу и народу Украины: как состоялся третий выпуск военных капелланов
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