Масштабный прорыв тепломагистрали в Соломенском районе: когда дадут отопление

Почти тысяча зданий без тепла. В столичном Соломенском районе произошел прорыв теплосети. Без отопления 23 садики, 11 школ, 10 лечебных учреждений.

Включать обогреватели в доме надо очень осторожно, говорят жильцы. Иначе электросеть просто не выдерживает.

Прорвало коллектор, поэтому холодно, говорят в Соломенском райгосадминистрации. И успокаивают, к вечеру район должен быть с теплом.

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Причина таких прорывов – в изношенности коммуникаций. Коммунальщики обещают их полностью поменять. Но когда, пока неизвестно.

К слову, и в мороз, и в дождь на улицу, чтобы сходить в туалет. На Волыни почти сотня школ без внутренних туалетов. А те, что на улице – иногда такие, что страшно смотреть.

Опубликовано Декабрь, 05 в 14:11



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