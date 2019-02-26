Математическая олимпиада в Бухаресте: какие медали привезли украинские школьники

Три серебряные и 5 бронзовых медалей привезли 11 украинских школьников с престижной математической олимпиады в Бухаресте. Чтобы справиться с задачей, требуются значительно шире за школьную программу знания и определенная математическая эрудиция, говорят юные призеры.

Борьба интеллектов была нелегкой – в математическом турнире соревновались почти 130 школьников из 22-х стран мира. В двух турах дети должны были решить по 3 задачи за 4,5 часа.

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Родители гордятся достижениями своих детей. Но говорят – за успехами стоит тяжелый ежедневный труд.

На престижный математический турнир школьники попали благодаря президентскому фонду Леонида Кучмы Украина, который постоянно поддерживает одаренных детей и молодежь, которые получают звания лучших математиков Европы и мира.

К слову, пивное мороженое и здоровый фаст-фуд: победители фонда Бориса Колесникова.

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