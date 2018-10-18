Математики, IT-специалисты, аналитики: набор в Big Data School

Мир больших объемов информации поглощает. Но специалистов, способных проанализировать большие массивы данных – не так и много. Поэтому компания Киевстар решила создать собственную школу по подготовке специалистов в данной области и в очередной раз открывает набор в Big Data School.

Талантливые математики, IT-специалисты, аналитики – имеют возможность пройти бесплатный курс обучения у лучших менторов-практиков и применить уникальные знания и навыки для работы с большими объемами информации.

Полученные знания студенты сразу могут использовать на практике, ведь спрос на обработку больших данных достаточно большой и в мире, и в Украине.

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В этом году количество студентов было решено увеличить, ведь два предыдущих наборы показали большой интерес со стороны потенциальных претендентов – на сайт школы было подано более 2600 заявок. Представители мобильного оператора акцентируют внимание на том, что за проектом с использованием Big Data будущее, поэтому в компании будут и в дальнейшем развивать это направление – создавать все больше новых продуктов для клиентов и реализовывать образовательные проекты, направленные на развитие украинского бизнеса и экономики в целом.

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Опубликовано Октябрь, 18 в 19:13



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