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Будет иметь разрушительные последствия: Украина обратилась к генсеку ООН из-за угрозы “признания Д/ЛНР”

Петр Демьянчук

В связи с враждебными действиями России Украина продолжает обращаться к разным международным организациям.

Так, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил обращение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и государствам-членам ООН. Кислица предупредил о возможных последствиях инициативы российской Госдумы “признать” так называемые “ДНР/ЛНР”.

Если ее одобрит президент России Владимир Путин, это будет означать сознательный выход РФ из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, “признание” Москвой псевдогосударственных образований на Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий. В то же время это может привести к разрушительным последствиям для международного правопорядка и мировой архитектуры безопасности. Об этом напомнил в своем обращении к ООН и Сергей Кислица.

Тем временем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на катастрофы НАТО за помощью на случай масштабных чрезвычайных ситуаций “разного характера”.

В списке из около 80 наименований – 55 полевых лагерей с автономным источником питания для проживания 250-300 человек, 25 машин для перевозки питьевой воды, а также пикапы и внедорожники, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, спецмашины химической разведки, передвижные лаборатории и надувные лодки с двигателем.

Еще в списке – десятки тысяч противогазов и защитных костюмов.

Как накануне отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в Альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины.

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