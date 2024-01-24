Мазепа отреагировал на инициативу поддержки предпринимательства | Новости Факты ICTV за 24.01.2024

— Количество жертв ракетной атаки по Харькову увеличилось до 9 человек: вживую из города.

— В Херсоне снова прогремели взрывы 24.01.2024: россияне накрыли огнем жилые кварталы.

— В Украине договорились сформировать Совет по поддержке предпринимательства.

— На инициативу сформировать Совет по поддержке предпринимательства отреагировал арестованный бизнесмен Игорь Мазепа.

— Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от Евросоюза.

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