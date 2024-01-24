Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Мазепа отреагировал на инициативу поддержки предпринимательства | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— Количество жертв ракетной атаки по Харькову увеличилось до 9 человек: вживую из города.
— В Херсоне снова прогремели взрывы 24.01.2024: россияне накрыли огнем жилые кварталы.
— В Украине договорились сформировать Совет по поддержке предпринимательства.
— На инициативу сформировать Совет по поддержке предпринимательства отреагировал арестованный бизнесмен Игорь Мазепа.
— Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от Евросоюза.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 14.30 (24.01.2024).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.