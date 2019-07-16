Мажоритарщики от Европейской Солидарности: кто они и что обещают

Факты ICTV продолжают рассказывать о тех, кто идет на парламентские выборы по мажоритарным округам. На очереди кандидаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская Солидарность.

Многие из них настоящие герои, которые не на словах а на деле доказали и устойчивость своих убеждений и патриотизм. Они знают – как быть верными национального гимна Украины, в мягко говоря, некомфортных условиях.

Полковнику Юлию Мамчуру удалось вывезти из оккупированного Крыма полсотни самолетов МиГ-29. И уже как народный депутат он приложил усилия, чтобы создать две авиабригады и расселить их из Николаева на Волынь и Житомирщину.

Также, как народный депутат, Юлий Мамчур добивался повышения зарплат нашим армейцам и строительство для них жилищ. Сейчас идет как мажоритарщик по 93 округу в Киевской области. Он хочет развивать туризм в Переяславе и Ржищеве, восстановить дорогу в Кагарлык, ремонтировать больницу в Богуславе.

Сергей Танасов из Николаева – один из киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. После шквала российских градов Танасов четко осознает: он не хочет путинского реванша. Поэтому баллотируется в парламент по 131 избирательному округу Николаева.

Он уже 4 года депутат городского совета, до недавнего времени 3 года возглавлял Березанскую райгосадминистрацию. Хорошо знает, что одна из главных местных проблем – отсутствие дорог.

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Собирается отстаивать достойные условия жизни и активист Евромайдана и воин АТО второго призыва Валерий Прозапас. Для него, как и для Мамчура и Танасова, евроинтеграция – не пустое слово, а цель его политической деятельности.

Валерий Прозапас считает: Запорожье заслуживает большего развития, инфраструктура нуждается в обновлении. Особенно мосты через Днепр.

Не воевал на фронте, но зарекомендовал себя как настоящий боец ​​фронта информационного – защитник языка, украинской культуры и европейского выбора Николай Княжицкий. Председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности один из авторов законов о языке, о поддержке отечественного кино и ряда других важных документов. А еще он последовательный евроинтегратор.

Княжицкий баллотируется от партии Европейская Солидарность во Львове по родному 116 округу. Он стремится обновить инфраструктуру города, чтобы комфортно было не только туристам, но и жителям города.

К слову, Факты ICTV показали список кандидатов в народные депутаты 2019 по мажоритарным округам.

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