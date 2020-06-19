McDonalds в Украине: все о скандале с “меню на русском” и реакции украинцев

Под языковой атакой оказалась компания McDonalds. Одиозный блоггер, который несколько лет назад бежал из Украины, вдруг возмутился, будто из терминалов самообслуживания исчез русский язык.

Настроенные пророссийские украинцы пытались с политизировать тему — вроде как права русскоязычных украинцев нарушаются. На самом деле, украинский язык был всегда основным языком обслуживания в McDonalds. Но работники готовы перейти и на русский язык, если их об этом попросят.

Пророссийское нападение вызвало сопротивление украинцев. Компанию массово поддержали в соцсетях с хэштегом #дякуюзамову. А те, кто давно не посещал рестораны, пошли за вкусненьким в знак поддержки.

Поблагодарить McDonalds можно не только за язык. Компания входит в сотню крупнейших налогоплательщиков Украины. Это 10 тыс. официально устроенных работников по всей стране, и ни один из них не был сокращен за период коронавирусной пандемии. За 23 года работы в Украине компания инвестировала 7,5 млрд грн.

Но бренд известен не только добрыми делами, а прежде всего, вкусным и простым меню с главными ингредиентами украинского производства.

Закон о языке в Украине

25 апреля 2019 года, Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке № 5670-д. За него проголосовало 278 народных депутатов.

Закон о языке предусматривает обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Штрафы от 3400 грн до 10200 грн

Закон предусматривает штрафы за нарушение положений закона, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.

Сфера обслуживания будет работать на украинском языке. Однако по просьбе клиента его персональное обслуживание возможно на другом языке.

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