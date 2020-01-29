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Мебель на заказ: как не попасть на мошенников

Несколько сотен обманутых, более 2 млн грн выдуренных денег. Так работали интернет-мошенники, вроде предлагали мебель на заказ. Цены привлекательные, телефоны рабочие, есть сайт, страница в соцсети. Просили предоплату – но так делают многие компании.

Вот только в этой – никто мебель делать не собирался. Брали деньги и телефон замолкал.

Интернет мошенники совершенствуются и вкладывают больше в сайты-обманки, чтобы больше людей поверили. Однако есть несколько подсказок. Адресная лента сайта должно начинаться с замочка. Это значит – он защищен. На сайте должны быть контакты и реальный адрес, на который надо приехать и убедиться, что это не мошенники.

А отзывы стоит читать не только на этом сайте, но и в соцсетях. Самое простое – спросить у поисковика.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Николаеве мошенники обманули горсовет.

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