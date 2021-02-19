Медсестра, военный и подросток: истории героев Революции Достоинства

С 18 по 20 февраля — самый кровавый этап Революции Достоинства. В эти дни погибло около ста человек. Впоследствии, от травм скончались еще несколько десятков активистов. Их назвали Небесной сотней. В эти дни мы чтим память убитых. Кроме тех, кто отдал жизнь за свободу, еще десятки тысяч украинцев, которые были вынуждены привыкать к жизни в стране, где началась война. Кто-то стал волонтером, кто отправился добровольцем на Восток.

Виктор и Тамара Швец часто приезжали на баррикады на Майдане из столичного пригорода. Привозили активистам теплую одежду, еду. 18 февраля 2014 года для них был обычным днем. Муж в гараже ремонтировал авто, а жена готовила обед. И вдруг страшные кадры из телевизора.

— Я говорю, Витя! Там людей убивают на Майдане, а мы дома сидим. Он молча пообедал, оделся и так стал передо мной. Я говорю Ты куда, я с тобой! — Ты останешься дома! Но очень сурово сказал и поехал, — рассказала Тамара Швец.

Как кадровый военный, Виктор понимал — Майдан уже перестал быть мирным. Только к вечеру он снова позвонил жене.

— Я у него трижды спросила: Витя, ты где? Что ты делаешь? Он мне очень спокойно ответил: Все хорошо. Я говорю, что ты не можешь сказать? А он: Здесь очень шумно и повесил трубку, — отметила Тамара Швец.

Эти слова были последние, которые Тамара услышала от мужа. В ночь против 19 февраля Виктор Швец погиб под обстрелом силовиков.

Годовщина смерти Небесной Сотни

21 ноября 2013 года в Украине началась Революция Достоинства, которая продолжалась 94 дня. Эта революция стала самой кровавой в истории независимой Украины. Первую смерть зафиксировали 22 декабря 2013 года, один из майдановцев умер в результате избиения правооханителями. Еще трое участников революции погибли в январе во время столкновений на улице Грушевского.

Самые кровавые бои начались именно 18 февраля 2014 года, когда протестующих начали расстреливали из оружия.

В список Небесной Сотни занесены имена 105 украинцев.

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