Медцентр с эвакуированными в Новых Санжарах охраняют более 400 силовиков

После угроз местных поджечь ночью санаторий, медцентр взяли в кольцо 320 нацгвардейцев, 70 полицейских и 16 спасателей. Власть и в Новых Санжарах и в Киеве пытается объяснить, что люди привезенные из Китая, не больны, и никакой угрозы для окружающих не несут.

Еще 13 украинцев находятся на карантине в российском Брянске. Они ехали в поезде Киев-Москва, в котором пограничники обнаружили китаянку с высокой температурой. Ее забрали в инфекционную больницу, а всех пассажиров вагона отправили на обсервацию. Об этом сообщили чиновники во время спецбрифинга. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, о реакции новосанжарцев на приезд эвакуированных из Китая в их санаторий пишут все мировые издания.

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