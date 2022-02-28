Медведев предложил смертную казнь в России – ситуация в РФ

Медведев предложил ввести в Россию смертную казнь. Роскомнадзор блокирует работу Twitter и Facebook. СМИ, употребляющие слово война – закрывают.

Российские власти боятся, что граждане узнают правду о военных преступлениях Кремля в Украине. Началась жесткая военная цензура.

Пропагандистские заказные месседжи публикуют известные TikTokеры, селебрити, военного эксперта из себя представляет каждый известный российский фрик, даже Басков.

Путин создает виртуальную реальность для россиян. Но она настолько неправдоподобна, что с каждым часом войны вопросов больше, чем ответов. И каждый из этих вопросов – громче, чем кремлевская пропаганда.

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