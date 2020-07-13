Медицинская реформа 2020: как семейный врач из Черкасской области зарабатывает 75 тыс. грн в месяц

Семейный врач Христиновки Роман Дяченко – один из первых в Украине, кто медицинскую реформу повернул себе на прибыль. Почти два года назад, оставив государственную амбулаторию семейной медицины, мужчина открыл собственный кабинет.

Для этого он взял кредит на мебель, оборудование и заключил договор с Национальной службой здоровья, а всех своих пациентов лечит за государственные средства.

Деньги, полученные от подписанных деклараций, врач тратит на погашение коммунальных услуг, налоги, анализы пациентов с гарантированным пакетом, закупает расходные материалы и имеет зарплату 75 тыс. грн.

У Романа подписано 2 тысячи деклараций. Хотя сначала люди со страхом воспринимали название “частный семейный врач”. Однако теперь мужчина работает круглосуточно и в отличие от государственных специалистов пытается подстраивать график под нужды своих пациентов.

Врач уверен, что его успешная практика подтолкнет медиков в разных регионах не бояться работать по новым стандартам.

С другой стороны, министр здравоохранения Максим Степанов сообщает, что аудит, проведенный Минздравом, показал, что медицинская реформа совсем не адаптирована к украинским реалиям.

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