Медицинская реформа в действии: как на Полтавщине тестируют нововведения

В следующем году украинцы должны почувствовать реальный результат от медицинской реформы. С 2020 года государство обещает платить не только за семейного врача, но и за операции и стационар.

Уже третий месяц Национальная служба здоровья, так сказать, обкатывает систему на Полтавщине. Там продолжается пилотный проект. Врачи подают все данные по пациентам в электронном виде в Национальную службу здоровья, чтобы там могли рассчитать, сколько стоит лечение той или иной болезни.

Теперь на Полтавщине, где три месяца продолжается пилот в 56 районных и городских больницах, каждый врач, кроме привычной работы, имеет еще одну – техническую. На пациента, кроме бумажной истории болезни, заводят еще и электронную.

За каждый случай, в зависимости от сложности лечения, есть своя оплата. Как все это вычислить – несколько лет подряд учили на Полтавщине американские специалисты – в рамках проекта Агентства по международному развитию.

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Пока что в некоторых больницах НСЗУ покрывает лишь 40% от потребности. В Зиньковской центральной районной, например, 2/3 расходов. К примеру, аппендицит НСЗУ оценивает где-то от 1800 грн до 3600 грн. Надо больше – считают врачи. Пока же остальное – а это лекарства, оборудование, ремонт и коммуналка – дает местная власть.

Еще один вопрос – зарплата медиков. Если у некоторых семейных врачей она, после введения первички, выросла в разы – до 12, а то и 18 тыс. грн, то хирург начинающий пока должен выживать на 3 тыс. Его опытный коллега – на 6-8 тыс. Не говоря уже о медсестрах.

Поэтому в больницах, хоть и осторожно, но ждут изменений. В то же время, учатся, как самим достигать улучшения. Ведь алгоритм таков: чем лучше и больше пациентов пролечили – тем и денег будет больше. Механизм пока сыроват, – признают в Киеве. Но пилот продлится до декабря – до тех пор систему должны полностью отработать.

Со следующего года медреформа полностью должна заработать по всей стране. В бюджете на это Национальная служба здоровья просит у Кабмина заложить около 75 млрд грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе.

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