Медицинская страховка в Украине: сколько стоит и какую лучше выбрать

Немало дискуссий в украинском обществе вызывают реформы в отечественной медицине. Учитывая постоянный броуновское движение, люди стали больше ценить здоровье и все активнее украинцы его страхуют.

Особенно бросились к таким услугам украинцы во время пандемии. В страховых компаниях за последние полгода на 50% выросло количество клиентов.

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Самый дешевый пакет, который прежде всего включает экстренные случаи и амбулаторное лечение, стоит 3 тыс. грн в год. За них можешь получить услуг на примерно 50 тыс. грн.

Стоимость среднего — 10 тыс. грн, но и врачей и клиник, в которых можешь обратиться без очередей, бесплатно и в удобное время, больше. У такой же пакет войдет и ПЦР тест и КТ по ​​указанию врача или лечение.

Но есть и специальные коронапакеты, которые возмещают лечения коронавируса. Стоимость таких от 400 грн за полгода.

Чтобы полис сработал надо застраховаться минимум за 15 суток до предполагаемого инфицирования. Компенсацию за лечение и даже реабилитацию можно получить 15 — 50 тыс. грн.

Свои предложения медстрахования имеют даже банки. От 50 грн ежемесячного взноса — и можно рассчитывать на компенсацию за лечение. В списке почти 140 болезней — от сахарного диабета до онкологии.

С началом пандемии внесли в перечень и компенсацию за последствия коронавируса. Размер выплаты зависит от заболевания. Например, размер страховой выплаты в случае пневмонии может быть 5 тыс. грн или больше.

Во всех этих случаях важно максимально сохранять все заключения медиков, квитанции и чеки об оплате. Однако весь перечень документов нужно правильно уточнять у компании.

Повышение зарплат врачам

На 2021 год в госбюджет заложено повышение зарплат врачам экстренной медпомощи до 22 тыс. грн. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, тариф предоставления экстренной медицинской помощи рассчитывается от количества населения в регионе. Сейчас эта сумма составляет 164 грн на человека.

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