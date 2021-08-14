Медики во Львовской области приостановили голодовку: местные власти пообещали встретиться с людьми

Медики Сосновской больницы во Львовской области приостановили голодовку. 17 работников временно вернулись домой.

Местные власти пообещали встретиться с людьми и выработать стратегию вывода заведения из кризисной ситуации. В понедельник проведут круглый стол.

Напомним, врачи сутки провели без еды, ночевали на рабочих местах. Люди требуют отдать им зарплаты, долги за 5 месяцев. Говорят, если в понедельник им не выплатят все деньги — опять начнут голодовку.

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